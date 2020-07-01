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На Николаев обрушился сильный ливень: фото и видео

На Николаев обрушился сильный ливень: фото и видео
Обновлено 11:17 Сегодня Телеграф Фото: nikvesti.com
30 июня на Николаев обрушилась непогода. Дождь залил центральные улицы города, ветер валил деревья.

На Николаев поздним вечером 30 июня обрушился ливень. Непогода сопровождалась сильным ветром, дождь затопил улицы.

Как сообщает местное издание "НикВести", ливень затопил улицы Московскую и Спасскую. Шквальный ветер валил деревья на проезжую часть. Движение транспорта остановилось. Троллейбусы стали, вода залила не только дорогу, но и тротуары.

В одном из микрорайонов города перед мостом упало дерево и зацепило проезжающий автомобиль. В результате происшествия никто не пострадал.

Также "поплыл" и проспект Центральный в районе Дормашины.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в Украине в результате непогоды остаются обесточенными 35 населенных пунктов. Сильные ливни с ветром обрушились на западные регионы страны. Пострадали Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская области. Спасатели продолжают работы по ликвидации последствий непогоды. 

Синоптики предупредили украинцев об ухудшении погодных условий. Объявлено штормовое предупреждение. Во многих регионах прогнозируют усиление ветра, грозовые дожди, град.

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Все по теме:

Николаев, Ливень, Дождь, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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