На Николаев обрушился сильный ливень: фото и видео

На Николаев поздним вечером 30 июня обрушился ливень. Непогода сопровождалась сильным ветром, дождь затопил улицы.
Как сообщает местное издание "НикВести", ливень затопил улицы Московскую и Спасскую. Шквальный ветер валил деревья на проезжую часть. Движение транспорта остановилось. Троллейбусы стали, вода залила не только дорогу, но и тротуары.
В одном из микрорайонов города перед мостом упало дерево и зацепило проезжающий автомобиль. В результате происшествия никто не пострадал.
Также "поплыл" и проспект Центральный в районе Дормашины.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в Украине в результате непогоды остаются обесточенными 35 населенных пунктов. Сильные ливни с ветром обрушились на западные регионы страны. Пострадали Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская области. Спасатели продолжают работы по ликвидации последствий непогоды.
Синоптики предупредили украинцев об ухудшении погодных условий. Объявлено штормовое предупреждение. Во многих регионах прогнозируют усиление ветра, грозовые дожди, град.