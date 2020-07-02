Скачать
Четверг, 02.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Гройсман: В реформе децентрализации сейчас имеем хаос и абсурд
Гройсман: В реформе децентрализации сейчас имеем хаос и абсурд
Глава комитета ВР по вопросам образования и науки: Я понимаю, что люди не хотят дистанционного образования
Бабак: Я понимаю, что люди не хотят дистанционного образования
Top Rank назвал дату третьего боя Фьюри - Уайлдер
Top Rank назвал дату третьего боя Фьюри - Уайлдер
Как Фортуна относится к вам: простой психологический тест
Как Фортуна относится к вам: простой психологический тест

Новое торговое соглашение между США, Канадой и Мексикой вступило в силу

Новое торговое соглашение между США, Канадой и Мексикой вступило в силу
Обновлено 05:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Трехсторонний договор о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA) вступает в силу в среду, 1 июля, сообщает Белый дом.

"Сегодня вступит в силу соглашение США-Мексика-Канада (USMCA). Благодаря смелому руководству президента Трампа соглашение будет означать более сильный экономический рост, больше рабочих мест для американских рабочих и более справедливую торговлю для нашей страны", - говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что благодаря новому соглашению, пришедшему на смену Североамериканскому договору о свободной торговле (NAFTA), американские фермеры получат больше возможностей для экспорта своих товаров. USMCA также укрепит американское производство.

"USMCA - справедливое соглашение для американских рабочих, которое окончательно переносит наши торговые отношения с Канадой и Мексикой в 21-й век", - говорится в заявлении.

Новый торговый договор между Мексикой, США и Канадой приходит на смену Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA). Это было одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, считающего, что NAFTA приносит существенно больше выгоды Мексике и Канаде, нежели его стране.

Экстремальная жара: юг США прогреет до 43 градусов по Цельсию

Новый договор предусматривает меры, стимулирующие производство странами на своей территории автотранспорта. США добились большего доступа для своей молочной продукции на канадский рынок. Вводятся дополнительные правила, касающиеся защиты окружающей среды и защиты прав трудящихся. Обновлен механизм по защите интеллектуальной собственности. Механизм решения спорных торговых вопросов, как отмечают американские СМИ, похож на тот, который был предусмотрен еще NAFTA.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Мексика, Канада, USMCA.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Был под политическим давлением": Глава НБУ Смолий подал заявление об отставке
02 "Табачные монополисты по факту грабят госбюджет": Нардепы от "СН" нанесли визит Игорю Петрашко
03 Цифровое противодействие COVID-19: Украина поддержала Глобальную декларацию
04 Ермак: ОП планирует инициировать закон, запрещающий публикацию прослушки чиновников
05 Восстановление Донбасса: Япония планирует выделить более $4 миллионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Радиация на границе ЕС: Россия пока не ответила на запрос МАГАТЭ
Радиация на границе ЕС: Россия пока не ответила на запрос МАГАТЭ
Отставка Смолия: в G7 призывают не подрывать деятельность НБУ
Отставка Смолия: в G7 призывают не подрывать деятельность НБУ
&quot;Дела Майдана&quot;: ГБР дало ежемесячный отчет
"Дела Майдана": ГБР дало ежемесячный отчет
Рецепт дня: Рыбные зразы с яично-грибной начинкой
Рецепт дня: Рыбные зразы с яично-грибной начинкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь