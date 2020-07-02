Посольство США: Керченский мост ежедневно напоминает об оккупации Крыма

Незаконное строительство и эксплуатация моста через Керченский пролив является ежедневным напоминанием об оккупации Крыма и необходимости сохранения сильных санкций против РФ. Об этом заявило в Twitter Посольство США в Украине.

"Российское несанкционированное строительство и продолжение использования моста в Керченском проливе, который препятствует навигации в проливе, ежедневно напоминает нам о незаконном захвате и оккупации Крыма Россией.

Это еще одна причина сохранения сильных санкций", - сообщили в диппредставительстве.

Как известно, Россия 15 мая 2018 года открыла автомобильное движение по Керченскому мосту, а 23 декабря 2019 года - железнодорожное движение.

По мнению российского экономиста Андрея Илларионова, конфигурация и основные параметры моста были специально спроектированы таким образом, чтобы создавать максимальные препятствия свободе судоходства в Керченском проливе и Азовском море.

Ширина и высота основного пролета существенно ниже таких у мостов, построенных в мире в последние десятилетия (включая другие мосты, построенные на территории России) - это позволяет ограничить размер судов, которые могли бы заходить в украинские порты Азовского моря, а также в значительной степени упрощает возможность для ФСБ полностью контролировать и в любое время перекрывать проход.

Автомобильный мост искусственно занижен, чтобы небольшие суда не могли пройти под его опорами, и также должны были идти через основной проход. Таким образом, ФСБ получает полный контроль над входом в Азовское море, может в любое удобное для себя момент закрывать его и использовать эти возможности для торможения развития экономики восточной части Украины.