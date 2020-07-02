Скачать
Четверг, 02.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Казахстан и Украина обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Казахстан и Украина обсудили торгово-экономическое сотрудничество
ООС: Оккупанты дважды нарушали "тишину"
ООС: Оккупанты дважды нарушали "тишину"
Арум назвал точную дату третьего боя Фьюри - Уайлдер
Арум назвал точную дату третьего боя Фьюри - Уайлдер
Астрономы нашли центр тяжести Солнечной системы
Астрономы нашли центр тяжести Солнечной системы

Посольство США: Керченский мост ежедневно напоминает об оккупации Крыма

Посольство США: Керченский мост ежедневно напоминает об оккупации Крыма
17:18 Сегодня Телеграф Укринформ
Незаконное строительство и эксплуатация моста через Керченский пролив является ежедневным напоминанием об оккупации Крыма и необходимости сохранения сильных санкций против РФ. Об этом заявило в Twitter Посольство США в Украине.

"Российское несанкционированное строительство и продолжение использования моста в Керченском проливе, который препятствует навигации в проливе, ежедневно напоминает нам о незаконном захвате и оккупации Крыма Россией.

Это еще одна причина сохранения сильных санкций", - сообщили в диппредставительстве.

Как известно, Россия 15 мая 2018 года открыла автомобильное движение по Керченскому мосту, а 23 декабря 2019 года - железнодорожное движение.

Анкара попросила ЕС пересмотреть открытие границ для турок

По мнению российского экономиста Андрея Илларионова, конфигурация и основные параметры моста были специально спроектированы таким образом, чтобы создавать максимальные препятствия свободе судоходства в Керченском проливе и Азовском море.

Ширина и высота основного пролета существенно ниже таких у мостов, построенных в мире в последние десятилетия (включая другие мосты, построенные на территории России) - это позволяет ограничить размер судов, которые могли бы заходить в украинские порты Азовского моря, а также в значительной степени упрощает возможность для ФСБ полностью контролировать и в любое время перекрывать проход.

Автомобильный мост искусственно занижен, чтобы небольшие суда не могли пройти под его опорами, и также должны были идти через основной проход. Таким образом, ФСБ получает полный контроль над входом в Азовское море, может в любое удобное для себя момент закрывать его и использовать эти возможности для торможения развития экономики восточной части Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Крым, РФ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Употребили в пищу сырое мясо сурка: в азиатской стране вспышка бубонной чумы
02 Зубная боль: как помочь самому себе
03 Напитки, которые противопоказаны мужчинам после 50 лет
04 Штрафы за неношение масок: кто и сколько будет платить
05 Как Фортуна относится к вам: простой психологический тест
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Поправки в Конституцию РФ: Кремль назвал триумфом результаты голосования
Кремль назвал триумфом результаты референдума
Дело об убийстве журналиста Шеремета готово для передачи в суд
Дело об убийстве журналиста Шеремета готово для передачи в суд
Жаркий июль: синоптики рассказали, когда в Украине похолодает
Жаркий июль: синоптики рассказали, когда в Украине похолодает
Неутешительные новости для поклонников комиксов: Comic Con Ukraine 2020 отменили
Неутешительные новости для поклонников комиксов: Comic Con Ukraine 2020 отменили
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь