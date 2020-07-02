Флорида бьет рекорды с начала пандемии: Более 10 тыс больных за день

В курортном американском штате Флорида 2 июля зарегистрировали рекордное с начала пандемии количество новых больных COVID-19, которое превышает 10 тыс. случаев в день. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на официальную статистику, опубликованную по итогам прошедших суток местными властями.

"Во Флориде зарегистрированы 10 109 новых случаев COVID-19 за среду (1 июля - ред.), что является самым большим скачком в штате за один день", - сообщили представители местных властей.

Сейчас во Флориде - только одном штате на юго-востоке США - насчитывается более 169 тыс. подтвержденных больных. Причем количество летальных случаев по состоянию на среду увеличилось до 3 718.

Флорида считается одним из самых популярных мест курортного отдыха в Соединенных Штатах, куда сейчас, в условиях ограничений для авиасообщений, стремятся попасть американцы.

Между тем, подобная картина наблюдается в штатах Аризона, Калифорния, Северная Каролина, Теннесси и Техас, также расположенных на юге США.

Эксперты связывают резкое увеличение больных со слишком быстрым открытием бизнеса.

С приходом новой волны заболеваний COVID-19 губернаторы отдельных штатов вновь отдают распоряжение о закрытии ресторанов, парикмахерских, пляжей, другого бизнеса.