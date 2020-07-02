Эпидемия COVID-19: В Испании посчитали сумму убытков для туризма

Испания озвучила сумму убытков, которые понесла ее туристическая сфера из-за пандемии COVID-19 и карантина. Об этом сообщает AP.

"Новая статистика в Испании показывает, что вспышка коронавируса стоила ключевому туристическому сектору страны более 15 миллиардов евро в течение двух месяцев", - говорится в сообщении.

В апреле и мае иностранных туристов в стране не было вовсе.

В этот период прошлого года 15 млн туристов в среднем тратили более 1000 евро каждый.

Туризм является одним из основных секторов экономики Испании.

Власти надеются спасти часть летнего сезона, поощряя иностранных гостей приезжать.

Как известно, в Испании с 21 июня закончилось действие чрезвычайного положения, введенного в связи с пандемией коронавируса. Тогда же Испания открыла границы со странами-членами Европейского Союза.