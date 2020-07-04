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День независимости США: как в условиях эпидемии и протестов американцы отмечают государственный праздник

День независимости США: как в условиях эпидемии и протестов американцы отмечают государственный праздник
12:26 Сегодня Телеграф
Четвертое июля в США - дата подписания Декларации независимости в 1776 году и день рождения страны. Это день пикников, парадов, концертов и фейерверков.

В 2020 году Соединенные Штаты Америки встречают День независимости в состоянии эпидемии коронавируса, которая унесла жизни более 130 тысяч американцев. Кроме того, страну всколыхнули массовые протесты и жестокие противостояния. 

Глава государства Дональд Трамп с супругой Меланией прилетел в Южную Дакоту на гору Рашмор, где президент выступил перед аудиторией из 7,5 тыс. человек. Его выступление ознаменовалось фейерверками в небе, хотя в этой местности запрет на салюты действует уже больше 10 лет. 

Гора Рашмор -  один из главных монументов Америки с портретами четырех президентов, высеченных в скале, окружает густой лес, салют может вызвать пожар.

Глава Белого дома упомянул в своей речи монумент - симовол Америки: "будет стоять как вечное почитание наших прародителей и нашей свободы". "Этот памятник никогда не будет осквернен, лица этих героев никогда не будут изуродованы".

В с воем выступлении, Трамп отметил, что Штаты стали свидетелем по безжалостной кампании по уничтожению истории страны.

Трамп пообещал наказать тех, кто пытается снести монумены.

"Озлобленные толпы пытаются снести статуи наших основателей, осквернить наши самые святые мемориалы и заполонить наши города преступлениями и насилием". "Нам не заткнут рот!", - сказал президент.

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Несмотря на рекомендации медиков, Трамп выступал без маски. При этом, следует отметить, что на днях в США был новый всплеск инфицирования; всего в стране 2,5 млн подтвержденных случаев COVID-19 - это больше, чем где-либо еще в мире.

После Дакоты лидер США отправится в Вашингтон, где запланированы государственные мероприятия а авиапарад. Помимо этого, что в стране продолжаются массовые протесты и демонстрации. 

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Все по теме:

США, Дональд Трамп, День независимости США, 4 июля.

Автор:

Телеграф
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