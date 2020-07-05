Трамп: Обман КНР позволил COVID-19 распространиться на 189 стран

Глава Белого дома США Дональд Трамп пригрозил наказать КНР за пандемию коронавируса.

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил наказать КНР за пандемию COVID-19. Об этом американский президент заявил в субботу, 4 июля, во время выступления ко Дню независимости.

Трансляция речи велась на официальном Twitter-странице Белого дома, сообщает DW.

"Обман КНР, ее скрытость и попытки скрыть проблемы, позволили вирусу распространиться на 189 стран. Китай нужно привлечь к полной ответственности", - заявил Трамп.

Кроме того, Трамп отметил, что из КНР происходит не только коронавирус нового типа, "но и другие вирусы". Впрочем, американский лидер не пояснил, что именно имеет в виду под "другими вирусами". Так же Трамп не предоставил никаких доказательств для своих утверждений.