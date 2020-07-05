"Откажись от фашизма": под Белым домом сожгли флаг США

Демонстранты неподалеку Белого дома в Вашингтоне сожгли американский флаг после речи президента Дональда Трампа по случаю Дня независимости США. Акцию организовали активисты Революционной коммунистической партии, сообщает The Hill.

"Крайние левые протестующие сожгли американский флаг возле Белого дома, скандируя: "Америка никогда не была великой", лишь через несколько минут после того, как президент Трамп завершил речь по случаю Дня независимости", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, во время сожжения флага демонстранты выкрикивали лозунги "против рабства, геноцида и войны".

Перед этим они устроили акцию "Откажись от фашизма", а также призвали Трампа и вице-президента США Пенса уйти в отставку.

В начале июня Соединенные Штаты охватили массовые протесты, вызванные гибелью 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией в штате Миннесота, на севере США. Акции часто сопровождаются свержением памятников историческим личностям США.

Больше недели назад президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает суровое наказание за вандализм и уничтожение памятников.