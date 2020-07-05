Скачать
Воскресенье, 05.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине немного снизился прирост COVID-19
В Украине немного снизился прирост COVID-19
Зеленский: Сегодня наши моряки получат более 70 квартир
Зеленский: Сегодня наши моряки получат более 70 квартир
Михайличенко: Напряжение витало даже в воздухе
Михайличенко: Напряжение витало даже в воздухе
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июля

"Откажись от фашизма": под Белым домом сожгли флаг США

"Откажись от фашизма": под Белым домом сожгли флаг США
11:22 Сегодня Телеграф Укринформ
Демонстранты неподалеку Белого дома в Вашингтоне сожгли американский флаг после речи президента Дональда Трампа по случаю Дня независимости США. Акцию организовали активисты Революционной коммунистической партии, сообщает The Hill.

"Крайние левые протестующие сожгли американский флаг возле Белого дома, скандируя: "Америка никогда не была великой", лишь через несколько минут после того, как президент Трамп завершил речь по случаю Дня независимости", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, во время сожжения флага демонстранты выкрикивали лозунги "против рабства, геноцида и войны".

Перед этим они устроили акцию "Откажись от фашизма", а также призвали Трампа и вице-президента США Пенса уйти в отставку.

Борьба с расизмом: в США протестующие снесли еще один памятник (Видео)

В начале июня Соединенные Штаты охватили массовые протесты, вызванные гибелью 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией в штате Миннесота, на севере США. Акции часто сопровождаются свержением памятников историческим личностям США.

Больше недели назад президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает суровое наказание за вандализм и уничтожение памятников.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ОП отреагировали на заявление Лероса о Ермаке
02 "Обнуление" Путина: "Евросолидарность" требует собрать СНБО
03 Уже не модно: модели женской обуви, которые давно устарели (Фото)
04 Ляшко не уверен, что Украине удастся преодолеть COVID-19
05 Погода на выходных: одну часть Украины накроют грозы, вторую - жара
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине - День Военно-морских сил
В Украине - День Военно-морских сил
Ляшко не уверен, что Украине удастся преодолеть COVID-19
Ляшко не уверен, что Украине удастся преодолеть COVID-19
Погода на выходных: одну часть Украины накроют грозы, вторую - жара
Одну часть Украины накроют грозы, вторую - жара
Елена Зеленская смогла победить коронавирус
Елена Зеленская смогла победить коронавирус
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь