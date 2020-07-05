"Откажись от фашизма": под Белым домом сожгли флаг США

"Крайние левые протестующие сожгли американский флаг возле Белого дома, скандируя: "Америка никогда не была великой", лишь через несколько минут после того, как президент Трамп завершил речь по случаю Дня независимости", - говорится в сообщении.
По информации СМИ, во время сожжения флага демонстранты выкрикивали лозунги "против рабства, геноцида и войны".
Перед этим они устроили акцию "Откажись от фашизма", а также призвали Трампа и вице-президента США Пенса уйти в отставку.
В начале июня Соединенные Штаты охватили массовые протесты, вызванные гибелью 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией в штате Миннесота, на севере США. Акции часто сопровождаются свержением памятников историческим личностям США.
Больше недели назад президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает суровое наказание за вандализм и уничтожение памятников.