Борьба с расизмом: в США протестующие снесли еще один памятник (Видео)

Толпа протестующих с криками накинула веревки на статую и скинула с постамента, после чего выкатили памятник к заливу и на фоне фейерверков в городе в честь Дня независимости выкинули в воду.

Эта статуя из мрамора была установлена в 1984 году, стала самым последним памятником в США, который должен был упасть в этом году во время национальных расправ над расизмом и насилием со стороны полиции.

Дискуссия вновь привлекла внимание к мемориалам Христофора Колумба в Балтиморе, в том числе в парке Херринг Ран, который считается самым старым в стране. Наследие итальянского исследователя 15-го века, который долгое время считался учебниками истории как герой, открывший Америку, подвергся резкой критике из-за его насильственного порабощения местных жителей.

Protesters just took down the Christopher Columbus statue in Baltimore’s Little Italy. pic.twitter.com/ViPk5eKOtz

— Louis Krauss (@louiskraussnews) July 5, 2020