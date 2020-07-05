Борьба с расизмом: в США протестующие снесли еще один памятник (Видео)

На западе США в городе Балтимор сбросили с постамента памятник Христофору Колумбу. Об этом пишет издание Baltimore Sun.

Толпа протестующих с криками накинула веревки на статую и скинула с постамента, после чего выкатили памятник к заливу и на фоне фейерверков в городе в честь Дня независимости выкинули в воду.

Эта статуя из мрамора была установлена в 1984 году, стала самым последним памятником в США, который должен был упасть в этом году во время национальных расправ над расизмом и насилием со стороны полиции.

Дискуссия вновь привлекла внимание к мемориалам Христофора Колумба в Балтиморе, в том числе в парке Херринг Ран, который считается самым старым в стране. Наследие итальянского исследователя 15-го века, который долгое время считался учебниками истории как герой, открывший Америку, подвергся резкой критике из-за его насильственного порабощения местных жителей.

Protesters just took down the Christopher Columbus statue in Baltimore’s Little Italy. pic.twitter.com/ViPk5eKOtz — Louis Krauss (@louiskraussnews) July 5, 2020

Как известно, в начале прошлого месяца США охватили массовые протесты, вызванные гибелью 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией в штате Миннесота, на севере Штатов.

Чуть более недели назад президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает строгие наказания за вандализм и уничтожение памятников – на фоне массовых протестов в Америке, которые сопровождаются свержением памятников историческим личностям США.