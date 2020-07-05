Бойня на семейной вечеринке: в Чикаго неизвестные расстреляли группу людей

В городе Чикаго произошла стрельба на семейной вечеринке по случаю Дня независимости США, в результате чего погибли пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает AP.

"Среди пяти человек застреленных в Чикаго на семейной вечеринке четвертого июля 7-летняя девочка и мальчик-подросток", - сообщила местная полиция.

Отмечается, что четверо неизвестных мужчин открыли огонь по группе людей и скрылись с места происшествия. Двое жертв погибли на месте, еще двое, в том числе 14-летний подросток, скончались в больнице.

Кроме того, ранения получили четыре человека, один из раненых находится в критическом состоянии, а остальные три - в стабильном состоянии,

Подозреваемые вышли из машины и начали стрелять в толпу, сообщили в полиции. Арестовать преступников пока не удалось.