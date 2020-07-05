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Протесты в США: в Сиэтле легковушка протаранила толпу протестующих (Видео)

Протесты в США: в Сиэтле легковушка протаранила толпу протестующих (Видео)
15:36 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Летящая по автостраде легковушка врезалась в толпу протестующих в Сиэтле. Кадры шокирующего события появились в соцсети Твиттер.

В полиции штата Вашингтон отметили, что одна из протестующих, 24-летняя Лето Тейлор из Сиэтла, получила опасные травмы и находится в критическом состоянии. Другая протестующая, 32-летняя Диас Лав из Портленда, также получила серьезные травмы, однако угрозы для её жизни нет.   

Водитель, 27-летний Давит Келете из Сиэтла, был взят под стражу и обвинен в нападении по двум пунктам, сообщили власти. Мотивы Келете также неясны.

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По сообщениям полиции также неясно, как водитель смог попасть на шоссе, которое закрыли на фоне продолжающихся в городе антирасистских протестов.

Такие демонстрации стали обычным явлением на всей территории Соединенных Штатов после убийства Джорджа Флойда 25 мая. 

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Все по теме:

США, ДТП, Протесты.

Автор:

Телеграф
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