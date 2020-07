Протесты в США: в Сиэтле легковушка протаранила толпу протестующих (Видео)

В полиции штата Вашингтон отметили, что одна из протестующих, 24-летняя Лето Тейлор из Сиэтла, получила опасные травмы и находится в критическом состоянии. Другая протестующая, 32-летняя Диас Лав из Портленда, также получила серьезные травмы, однако угрозы для её жизни нет.

Водитель, 27-летний Давит Келете из Сиэтла, был взят под стражу и обвинен в нападении по двум пунктам, сообщили власти. Мотивы Келете также неясны.

Two Seattle protesters just got run over. Don’t stand in the middle of the road at night, damn. pic.twitter.com/TqBcUtfszl

— Ian Miles Cheong (@stillgray) July 4, 2020