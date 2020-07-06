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Выборы в США: Трамп проведет очередной предвыборный митинг

Выборы в США: Трамп проведет очередной предвыборный митинг
02:31 Сегодня Телеграф УНН
Глава Белого дома долгое время не проводил предвыборные митинги.

Президент США Дональд Трамп 11 июля проведет предвыборный митинг в городе Портсмут (штат Нью-Гэмпшир).

Об этом сообщил в воскресенье предвыборный штаб действующего главы государства.

В условиях пандемии глава Белого дома долгое время не проводил предвыборные митинги. Первое после длительного перерыва такое выступление перед сторонниками состоялось в городе Талса (штат Оклахома) 20 июня. Мероприятие в Нью-Гэмпшире станет вторым после начала смягчения в США санитарно-эпидемиологических ограничений, введенных в связи с коронавирусом.

Организаторы мероприятия настоятельно рекомендовали всем зрителям использовать защитные маски, чтобы предотвратить распространение коронавируса. “Будет доступ к дезинфицирующим средствам для рук, всем присутствующим предоставят маски для лица, которые настоятельно рекомендуется надеть”, — говорится в пресс-релизе.

Как сообщала ранее телекомпания CNN, перед митингом в Талсе штаб Трампа подчеркивал, что зрители должны сами решать, стоит ли надевать маску, и многие из сторонников действующего президента решили этого не делать.

Отметим, что ранее Трамп пообещал уйти в случае поражения на выборах.

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США, Выборы, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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