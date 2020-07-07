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Дистанционное обучение: США вынудят иностранных студентов покинуть страну

Дистанционное обучение: США вынудят иностранных студентов покинуть страну
Обновлено 05:33 Сегодня Телеграф УНН Фото: Telegraf-EPA
Иностранные студенты, обучающиеся в США, должны будут покинуть страну, если осенью все занятия в их учебных заведениях в предстоящем семестре в связи с пандемией будут проходить в режиме онлайн. Это следует из пресс-релиза, опубликованного в понедельник на сайте Службы иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США.

Кроме того, американские власти не будут выдавать новые визы тем студентам, которые намерены приехать в Соединенные Штаты, если выбранные ими программы обучения в предстоящем семестре полностью будут проходить в онлайн-формате.

Речь идет о студентах, находящихся на территории США по неиммиграционным визам типа F-1 и М-1, а также иностранцах, желающих получить такие визы. Виза F-1 предназначена для обучения в американских университетах, колледжах, школах, семинариях, консерваториях и других академических учреждениях, в том числе и на языковых программах. Визы М-1 выдаются иностранцам, обучающимся на неакадемических программах или программах профессионального обучения.

"Студенты, обладающие неиммиграционными визами F-1 и М-1, посещающие учебные заведения, полностью работающие в режиме онлайн, не могут взять полный онлайн-курс и оставаться в США. Госдепартамент США не будет выдавать визы студентам, принятым в учебные заведения или на обучающие программы, которые полностью доступны онлайн в течение всего осеннего семестра", — говорится в сообщении.

"Студенты, которые в настоящее время находятся в США по таким программам, должны покинуть страну или принять другие меры, такие как переход в другое учебное заведение с очным форматом обучения... В противном случае они могут столкнуться с иммиграционными последствиями, включая... запуск процедуры депортации", — отмечает американское ведомство.

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Новыми правилами предусмотрен ряд исключений. В частности, обладатели виз F-1 смогут находиться в США, если в онлайн-формате проходит только часть их занятий. "Эти исключения не распространяются на студентов программ обучения английскому языку с визами F-1, а также на студентов с визами M-1, получающих профессиональное образование", — пояснили американские власти. Меры являются временными и будут действовать в предстоящем семестре.

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США, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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