Губернатор Нью-Йорка: Трамп распространяет коронавирус

"Трамп говорит американскому народу, что нет никаких проблем. Что люди могут не носить маски, не придерживаться социальной дистанции, не предпринимать никаких мер. И тогда вирус распространяется такими темпами. Он (Трамп – ред.) помогает вирусу. Он распространяет вирус, делая такие заявления. Вы видите, что уровень заболеваемости растет, вы видите, как страдает экономика", - приводит канал слова Куомо.
Отмечается также, что политик подчеркнул: правильный способ борьбы с коронавирусом - это прежде всего признать существование проблемы. Но президент делает вид, будто ее нет. "Вы никогда не решите ни одной проблемы в жизни, которую вы отказываетесь признать. Почему он отказывается признать это, я понятия не имею", - добавил губернатор.
Как сообщалось, по состоянию на 6 июля США остаются мировым лидером по количеству случаев инфицирования и смертей от COVID-19. В стране подтверждено более 3 миллионов случаев коронавируса, в том числе 132,7 тыс. летальных.