Губернатор Нью-Йорка: Трамп распространяет коронавирус

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо раскритиковал президента США Дональда Трампа за то что тот, якобы "способствовал распространению коронавируса". Об этом сообщает CNN.

"Трамп говорит американскому народу, что нет никаких проблем. Что люди могут не носить маски, не придерживаться социальной дистанции, не предпринимать никаких мер. И тогда вирус распространяется такими темпами. Он (Трамп – ред.) помогает вирусу. Он распространяет вирус, делая такие заявления. Вы видите, что уровень заболеваемости растет, вы видите, как страдает экономика", - приводит канал слова Куомо.

Отмечается также, что политик подчеркнул: правильный способ борьбы с коронавирусом - это прежде всего признать существование проблемы. Но президент делает вид, будто ее нет. "Вы никогда не решите ни одной проблемы в жизни, которую вы отказываетесь признать. Почему он отказывается признать это, я понятия не имею", - добавил губернатор.

Как сообщалось, по состоянию на 6 июля США остаются мировым лидером по количеству случаев инфицирования и смертей от COVID-19. В стране подтверждено более 3 миллионов случаев коронавируса, в том числе 132,7 тыс. летальных.