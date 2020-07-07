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США укрепляют восточный фланг НАТО: готовы продать Литве вертолеты Black Hawk

США укрепляют восточный фланг НАТО: готовы продать Литве вертолеты Black Hawk
Обновлено 06:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Государственный департамент США после процедуры рассмотрения согласовал возможность продажи Литве шести боевых вертолетов UH-60M Black Hawk для обеспечения безопасности на восточном фланге НАТО. Об этом сообщает Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности США.

"Государственный департамент утвердил возможную продажу правительству Литвы шести вертолетов UH-60M Black Hawk и связанного с ними оборудования, ориентировочной стоимостью $380 млн", - указывается в сообщении.

Отмечается, что Конгресс США был проинформирован о процедуре в установленном порядке.

Как уточнили в американском агентстве, речь идет о закупке Литвой вертолетов стандартной конфигурации, а также двух запасных двигателей, восьми систем предупреждения о ракетном обстреле AN/AAR-57. Кроме того, боевые машины будут оснащены пулеметами M240H, боевой системой глобального позиционирования, лазерными прицелами и другим современным оборудованием.

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"Предложение относительно продажи будет способствовать целям внешней политики и национальной безопасности США, а также усилению безопасности союзника по НАТО, который является важным игроком для обеспечения мира и стабильности в Европе", - подчеркивается в сообщении.

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США, НАТО, Литва, UH-60M.

Автор:

Телеграф
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