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Выборы близятся: Байден обещает вернуть США в ВОЗ

Выборы близятся: Байден обещает вернуть США в ВОЗ
Обновлено 03:52 Сегодня Телеграф УНН
Бывший вице-президент США Джозеф Байден, заручившийся достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, заявил о намерении восстановить членство США во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующе заявление Байден опубликовал во вторник в своем Twitter.

"Американцы находятся в большей безопасности, когда Америка принимает участие в укреплении мирового здравоохранения. В первый день своего президентства я верну (США) в ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой сцене", — указал Байден.

Во вторник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил журналистам о том, что США уведомили генсека ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года. Ранее во вторник сенатор-демократ Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) сообщил в Twitter, что Конгресс США получил уведомление от президента Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты официально вышли из ВОЗ.

США уходят из ВОЗ: генсек ООН уже уведомлен

Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. При этом Трамп в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии Трампа, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.

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ВОЗ, Джо Байден, Выборы 2020.

Автор:

Телеграф
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