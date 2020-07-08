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Проект бюджета Пентагона на 2021: Украине планируют выделить $275 миллионов

Проект бюджета Пентагона на 2021: Украине планируют выделить $275 миллионов
Обновлено 04:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект бюджета на оборонные нужды, где увеличил до $275 млн помощь в сфере безопасности для Украины в 2021 финансовом году. Об этом говорится в официальном сообщении, обнародованном на сайте комитета.

Так, в разделе программ сотрудничества в области безопасности отмечается: "Выделить $275 млн на Инициативу содействия безопасности в Украине, что на $25 млн больше по сравнению с запросом".

Кроме того, в законопроекте содержится требование к министру обороны США информировать Конгресс о любых неоправданных проволочках с выделением этих средств.

Ранее сообщалось о принятии Конгрессом США всего пакета помощи Украине в сфере безопасности и обороны на 2020 год в размере $250 млн по программе "Инициатива содействия безопасности в Украине" (USAI).

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В целом проект бюджета Пентагона, утвержденный Комитетом по ассигнованиям Палаты представителей предусматривает выделение $694,6 млрд, что на $3,7 млрд меньше, чем содержала заявка президента США.

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Все по теме:

Украина, Пентагон, Конгресс США.

Автор:

Телеграф
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