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Глава Пентагона сравнил РФ и Китай со "странами-изгоями"

Глава Пентагона сравнил РФ и Китай со "странами-изгоями"
Обновлено 06:01 Сегодня Телеграф УНН
Соединенные Штаты в течение минувшего года успешно сдерживали агрессивную деятельность со стороны РФ и Китая. С таким утверждением выступил во вторник министр обороны США Марк Эспер, обращаясь к американским военнослужащим по случаю года своего пребывания на посту шефа Пентагона.

"В течение прошлого года Пентагон сдерживал агрессивную деятельность, осуществляемую странами-изгоями, такими как КНДР и Иран, а также схожими с ними (государствами), такими как Россия и Китай", — цитирует слова Эспера пресс-служба Пентагона.

Кроме того, американский министр отметил проведение Соединенными Штатами за отчетный период контртеррористических операций, поддержание лидирующей роли страны в международной антитеррористической коалиции, сохранение "свободы судоходства и торговли в спорных водах" Персидского залива и Южно-Китайского моря.

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По словам Эспера, в целом возглавляемое им ведомство добилось прогресса в выполнении поставленных год назад задач, в число которых входят противодействие РФ и КНР, а также модернизация национальных вооруженных сил.

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Все по теме:

Китай, Россия, Иран, КНДР, Пентагон, Марк Эспер.

Автор:

Телеграф
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