Нарушения прав человека в Тибете: США расширили санкции против Китая

США объявили о введении санкций против высокопоставленных чиновников Китая, которые ограничивают доступ иностранцам - в том числе дипломатам и журналистам - в Тибет, где, как считают в Вашингтоне, нарушаются права человека и существует угроза окружающей среде. Об этом говорится в заявлении Майкла Помпео, обнародованном Госдепартаментом США.

"Сегодня я объявляю о введении визовых ограничений для чиновников правительства КНР и Коммунистической партии Китая, как непосредственно причастных к формированию и реализации политики ограничения доступа иностранцев в районы Тибета", - подчеркнул глава Госдепа.

Помпео подчеркнул, что свободный доступ в Тибет "становится все более важным для стабильности региона" – с учетом нарушения прав человека в Китае, а также бездействия Пекина, приводящего к деградации окружающей среды в верховьях крупных рек Азии.

Как известно, США последовательно критикуют коммунистическую власть Китая за серьезные притеснения и грубые нарушения прав человека в Тибете.

При этом в Вашингтоне выражают поддержку процесса устойчивого экономического развития, сохранения окружающей среды и гуманитарных условий тибетских общин в составе КНР и за рубежом.