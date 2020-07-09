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"Депортация" иностранных студентов: Гарвард и MIT подали в суд на Трампа

"Депортация" иностранных студентов: Гарвард и MIT подали в суд на Трампа
Обновлено 00:15 Сегодня Телеграф Укринформ
Две престижных американских вуза - Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт (MIT) подали в суд иски против администрации президента США Дональда Трампа из-за отказа иностранным студентам находиться на территории США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт подали в Федеральный суд на администрацию Трампа в связи с новыми правилами, запрещающими иностранным студентам оставаться в США во время учебного процесса, который будет проходить целиком в Интернете осенью", - говорится в сообщении.

Обучение онлайн ввели в большинстве учебных заведений в США из-за пандемии коронавируса.

Поэтому, иностранным студентам, которые сейчас находятся в США, могут не продлить студенческие визы и депортировать их из страны.

Как сообщалось, в конце июня президент США Дональд Трамп распорядился о расширении ограничений по использованию виз, которые позволяют иностранным гражданам временно работать в США, а также находиться в стране по другим причинам.

Дистанционное обучение: США вынудят иностранных студентов покинуть страну

В частности, иностранные студенты, которые из-за пандемии коронавируса (COVID-19) перешли на онлайн-обучение, не смогут оставаться в Соединенных Штатах.

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Гарвардский университет, Дональд Трамп, MIT.

Автор:

Телеграф
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