СМИ: Флорида стала новым эпицентром пандемии коронавируса

Южный американский штат Флорида, курорты которого сейчас переполнены отдыхающими, стал новым эпицентром распространения коронавируса в мире. Об этом сообщает The Hill.

"Флорида стала мировым эпицентром вспышки коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в среду власти курортного штата сообщили о почти 10 тыс. новых случаев инфицирования, и такая тенденция сохраняется в последние дни.

Всего во Флориде зафиксировано 220,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, а доля положительных тестов уже больше недели превышает 14%, что считается очень высоким показателем.

Ситуация осложняется нехваткой коек в отделениях интенсивной терапии больниц.

Впрочем, чиновники штата утверждают, что имеют достаточный потенциал, чтобы усилить оказание медицинской помощи.

Как сообщалось, США, которые остаются на первом месте в мире по количеству случаев COVID-19, в среду пересекли рубеж в 3 млн больных. Причем наиболее сложная эпидемиологическая ситуация наблюдается именно в южных штатах.