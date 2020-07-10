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Мексика будет сотрудничать с Штатами для разработки вакцины от COVID-19

Мексика будет сотрудничать с Штатами для разработки вакцины от COVID-19
04:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
Разработка вакцины от коронавируса пройдет при сотрудничестве мексиканских и американских специалистов.

Мексиканские специалисты будут сотрудничать с коллегами из США для разработки вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщил в четверг глава департамента Северной Америки министерства иностранных дел латиноамериканской страны Роберто Веласко, пишет местное изданиие Milenio.

“До настоящего времени мы сотрудничали по вопросам (предоставления) медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции легких, а теперь была достигнута договоренность о работе над вакцинами и методами лечения, чтобы мы начали более активно участвовать в испытаниях и смогли получить (необходимый) доступ на самом высоком уровне”, — приводит слова Веласко на своем сайте газета Milenio.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в среду провел в Вашингтоне переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом в ходе своего первого зарубежного визита в качестве главы государства. Высокие стороны обсудили вступление в силу нового торгового соглашения Канады, Мексики и США (USMCA или T-MEC в испанском варианте), взаимодействие в борьбе с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом, а также экономическое восстановление после пандемии. Кроме того, Трамп и Лопес Обрадор подписали совместную декларацию о дружбе и сотрудничестве.

Согласно подсчетам Минздрава страны, с 28 февраля в Мексике новым коронавирусом заразились свыше 275 тыс. человек, почти 32,8 тыс. заболевших умерли. Несмотря на стабильно высокое число случаев инфицирования, регистрируемых ежедневно на протяжении последних недель, к настоящему времени более чем в половине регионов страны, включая Мехико, уровень эпидемической угрозы был снижен с максимального до высокого, что позволяет приступить к возобновлению различных видов экономической деятельности, приостановленных во время карантина.

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Все по теме:

Вакцина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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