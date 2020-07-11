Белый дом: Трамп смягчил приговор своему "товарищу"

Президент США Дональд Трамп указом о помиловании отменил тюремное заключение для своего давнего соратника Роджера Стоуна, который фигурировал в расследовании спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в выборы США. Об этом говорится в заявлении, обнародованном в ночь на субботу Белым домом.

"Сегодня президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ о помиловании, чем смягчил несправедливый приговор Роджеру Стоуну-младшему", - отмечается в сообщении.

При этом в заявлении отмечается, что Стоун стал "жертвой заговора", связанной с Россией, которой "левые силы в США и союзные с ними медиа на протяжении лет пытались взорвать президентство Трампа". К нему (Стоуну – ред.) "относились очень несправедливо", как и ко многим другим в этом деле.

"Роджер Стоун теперь свободный человек!", - говорится в заявлении.

Как подчеркнули в Белом доме, между кампанией или администрацией Трампа и Россией "никогда не существовало заговора".

Напомним: окружной суд Вашингтона приговорил Роджера Стоуна к трем годам и четырем месяцам заключения за дачу ложных показаний в Конгрессе США и за попытки повлиять на свидетеля. Это один из самых суровых приговоров для приближенных к Трампа лиц, которые фигурировали в расследовании спецпрокурора Мюллера относительно вмешательства России в американские выборы.

Тем временем, другие осужденные соратники Трампа также получили смягчение наказания. В частности, в мае из тюрьмы под домашний арест был переведен экс-менеджер кампании Трампа Пол Манафорт. В том же месяце Минюст администрации Трампа прекратил уголовное производство против пророссийского экс-генерала Майкла Флинна, который служил советником президента США по вопросам национальной безопасности.