В США за сутки на COVID-19 заболели более 71 тыс. человек

Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом на территории США за минувшие сутки превысило 71 тыс. Об этом сообщил в субботу агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.

Согласно распространенным данным, за минувшие сутки в Соединенных Штатах были обнаружены 71 389 новых случаев заражения инфекцией. Таким образом рост числа зараженных по сравнению с прошлым днем составил 2,3%. В течение последней недели данные по этому показателю составляли в среднем 1,9%.

С начала пандемии коронавируса в мире заразились более 12,5 млн человек, около 560 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, США лидируют среди стран как по количеству инфицированных коронавирусом (более 3,22 млн человек), так и умерших (более 134 тыс. человек).

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 52 843 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 1372 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.