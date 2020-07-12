Играли в полицейского и грабителя: в США 13-летний мальчик застрелил 9-летнего брата

В Пенсильвании игра двух братьев в полицейского и грабителя обернулась трагедией. 13-летний Брэйден Лерой Райт находится под арестом после того как в среду, 8 июля, застрелил своего 9-летнего брата. Об этом сообщает "The Patriot-News".

Райт позвонил в 911 и сообщил, что у его брата началось кровотечение из головы и остановка сердца. 9-летний мальчик был доставлен в больницу Уэйнсборо и скончался там.

Отец мальчиков признал, что оружие принадлежит ему, и что он держал два 9-мм пистолета в незапертой консоли на диване.

Райт рассказал, что он взял пистолет, чтобы поиграть в полицейского и грабителя и знал, что пистолет был заряжен.

Он также сказал, что был зол на своего брата за то, что тот не слушал его команды, пока они играли.

Райта обвинили в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Предварительное слушание состоится завтра, 13 июля.