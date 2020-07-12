Играли в полицейского и грабителя: в США 13-летний мальчик застрелил 9-летнего брата

Райт позвонил в 911 и сообщил, что у его брата началось кровотечение из головы и остановка сердца. 9-летний мальчик был доставлен в больницу Уэйнсборо и скончался там.
Отец мальчиков признал, что оружие принадлежит ему, и что он держал два 9-мм пистолета в незапертой консоли на диване.
Райт рассказал, что он взял пистолет, чтобы поиграть в полицейского и грабителя и знал, что пистолет был заряжен.
Он также сказал, что был зол на своего брата за то, что тот не слушал его команды, пока они играли.
Райта обвинили в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Предварительное слушание состоится завтра, 13 июля.