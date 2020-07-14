Скачать
Вторник, 14.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ООН: Из-за пандемии более 130 миллионов человек могут столкнуться с голодом
ООН: Из-за пандемии более 130 миллионов человек могут столкнуться с голодом
Ливень в Запорожье: дороги превратились в реки (Видео)
Ливень в Запорожье: дороги превратились в реки (Видео)
Владимир Кличко попал на обложку Forbes
Владимир Кличко попал на обложку Forbes
СМИ: на озере Пиру найдено тело Наи Риверы
СМИ: на озере Пиру найдено тело Наи Риверы

Могут привести к потере зрения и смерти: FDA запретила 55 марок санитайзеров

Могут привести к потере зрения и смерти: FDA запретила 55 марок санитайзеров
Обновлено 03:41 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отозвало из продажи 55 марок дезинфицирующих средств для рук. В ведомстве отметили, что данные средства содержат в своем составе элементы, которые могут быть опасны для здоровья и могут привести к потере зрения или даже смерти.

В FDA добавили, что потребители, которые пользовались этими санитайзерами, должны немедленно обратиться за медицинской помощью. В их составе обнаружили вредные вещества — в том числе метанол, который в больших количествах может привести к тошноте, рвоте, головной боли, помутнению зрения, слепоте, судорогам, коме, необратимому повреждению нервной системы или смерти. В особой группе риска находятся дети.

Ранее FDA обнаружило высокие уровни метанола в бутылках с дезинфицирующим и увлажняющим средством для рук All Clean Hand Sanitizer, Moisturizer and Disinfectant от ITECH 361. В ведомстве предупредили, что он может быть летальным при попадании на кожу или внутрь организма. После этого FDA отозвало средство из продажи и начало проверку состава других средств.

"Все люди, использующие эти продукты, находятся в опасности. Но маленькие дети, которые могут случайно употребить их внутрь, а также подростки и взрослые, которые пьют эти продукты в качестве заменителя алкоголя (этанола), подвергаются наибольшему риску отравления метанолом", — сказали в агентстве.

Глава ВОЗ: Мир не вернется к нормальной жизни в ближайшее время из-за COVID-19

С полным списком санитайзеров, попавших под запрет, можно ознакомиться на официальном сайте организации.  

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

FDA, Коронавирус, Антисептики.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Илон Маск избивал Эмбер Херд: новые подробности в деле о разводе Джонни Деппа с актрисой
02 "СН" будет рекомендовать Песчанскую на должность главы АМКУ, а Уруского - на вице-премьера
03 "Приняты невиданные ранее меры безопасности": Зеленский посетил заседание фракции "СН"
04 Глава ВОЗ: Мир не вернется к нормальной жизни в ближайшее время из-за COVID-19
05 СМИ: на озере Пиру найдено тело Наи Риверы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Огромный шанс освободиться от своей политической партии&quot;: Тшасковский поздравил Дуду с победой на выборах
Тшасковский поздравил Дуду с победой на выборах
В &quot;Нафтогазе&quot; увеличили чистую прибыль в 4,5 раза
В "Нафтогазе" увеличили чистую прибыль в 4,5 раза
Внеочередное заседание Рады: Арахамия анонсировал рассмотрение законопроекта &quot;Об оборонных закупках&quot;
Арахамия анонсировал рассмотрение законопроекта "Об оборонных закупках"
Илон Маск избивал Эмбер Херд: новые подробности в деле о разводе Джонни Деппа с актрисой
Илон Маск избивал Эмбер Херд: новые подробности в деле о разводе Джонни Деппа с актрисой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь