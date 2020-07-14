Могут привести к потере зрения и смерти: FDA запретила 55 марок санитайзеров

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отозвало из продажи 55 марок дезинфицирующих средств для рук. В ведомстве отметили, что данные средства содержат в своем составе элементы, которые могут быть опасны для здоровья и могут привести к потере зрения или даже смерти.

В FDA добавили, что потребители, которые пользовались этими санитайзерами, должны немедленно обратиться за медицинской помощью. В их составе обнаружили вредные вещества — в том числе метанол, который в больших количествах может привести к тошноте, рвоте, головной боли, помутнению зрения, слепоте, судорогам, коме, необратимому повреждению нервной системы или смерти. В особой группе риска находятся дети.

Ранее FDA обнаружило высокие уровни метанола в бутылках с дезинфицирующим и увлажняющим средством для рук All Clean Hand Sanitizer, Moisturizer and Disinfectant от ITECH 361. В ведомстве предупредили, что он может быть летальным при попадании на кожу или внутрь организма. После этого FDA отозвало средство из продажи и начало проверку состава других средств.

"Все люди, использующие эти продукты, находятся в опасности. Но маленькие дети, которые могут случайно употребить их внутрь, а также подростки и взрослые, которые пьют эти продукты в качестве заменителя алкоголя (этанола), подвергаются наибольшему риску отравления метанолом", — сказали в агентстве.

С полным списком санитайзеров, попавших под запрет, можно ознакомиться на официальном сайте организации.