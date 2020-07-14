Россия хочет собрать саммит "пятерки" Совета Безопасности ООН

Глава Государственного департамента США Майк Помпео провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Главной темой разговора стала инициатива Кремля о проведении встречи лидеров стран группы P5 - постоянных членов Совета Безопасности ООН, в которую входят США, Россия, Франция, Великобритания и Китай. Соответствующее сообщение обнародовано на сайте Госдепа США.

"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Лавров обсудили созыв в ближайшее время встречи лидеров P5 (постоянных членов Совбеза ООН – ред.) для празднования 75-й годовщины основания Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении.

Встречу лидеров P5 инициирует российская сторона, ведь организация такого саммита даст Путину возможность вновь появиться в кругу глав влиятельных государств мира.

Кроме того, в Госдепартаменте сообщили, что Помпео и Лавров обсудили "вопросы, представляющие обоюдный интерес, в том числе Афганистан".

Детали не уточняются, однако следует заметить, что этот разговор состоялся на фоне политического скандала, который вспыхнул после получения разведкой США данных о том, что Россия платила вознаграждение талибам за убийства американских военных.

Как отмечается, еще одним пунктом разговора Помпео и Лаврова стала безопасность выборов в Соединенных Штатах. Как известно, основными претендентами на кресло главы Белого дома считаются действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден.