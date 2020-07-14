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КНР введет санкции против крупнейшей военной корпорации США

КНР введет санкции против крупнейшей военной корпорации США
15:37 Сегодня Телеграф УНИАН
Пекин введет санкции по отношению к крупнейшей военно-промышленной корпорации США - Lockheed Martin.

В МИД КНР во вторник сообщили о том, причиной стали поставки вооружения на Тайвань, пишет People’s Daily.

Китай традиционно мотивирует это тем, что США грубо вмешиваются во внутренние дела и якобы нарушают основополагающие принципы международных отношений.

Перед этим стало известно, что Китай вводит санкции против американских сенаторов, конгрессменов и организаций в ответ на ограничительные меры Вашингтона против высокопоставленных китайских чиновников за нарушения прав человека в отношении уйгурского мусульманского меньшинства.

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Санкции введены в отношении комитета по вопросам Китая Конгресса США, посла США по вопросам международной религиозной свободы Госдепартамента США Сэма Браунбека, сенаторов Марко Рубио и Теда Круза, а также конгрессмена Криса Смита.

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Все по теме:

Китай, США, Америка.

Автор:

Телеграф
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