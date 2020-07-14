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В США снова разбился истребитель, пилот успел катапультироваться

В США снова разбился истребитель, пилот успел катапультироваться
Обновлено 10:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
В американском штате Нью-Мексико потерпел крушение истребитель. Пилот успел катапультироваться, но получил незначительные травмы.

На базе Воздушных сил США в штате Нью-Мексико разбился истребитель F-16C Viper. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на заявление военных.

"F-16C Viper разбился при посадке в понедельник вечером (13 июля - ред.) на базе Воздушных сил в Нью-Мексико", - говорится в сообщении.

По словам военных, пилот успел катапультироваться и получил незначительные травмы. Сейчас идет расследование инцидента, произошедшего около 18 часов по местному времени.

С мая этого года это уже пятая катастрофа американского истребителя и вторая с участием F-16 за последние две недели.

Как сообщалось, истребитель Воздушных сил США F-15C Eagle разбился в Северном море около города Скарборо, в британском графстве Йоркшир.

В мае во время учебного полета вблизи авиабазы ВВС США Эглин разбился военный истребитель F-22 Raptor.

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США, Истребитель.

Автор:

Телеграф
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