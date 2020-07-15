"Депортация студентов": у Трампа решили отозвать резонансное правило

Администрация американского президента Дональда Трампа решила отказаться от правила, которым иностранных студентов обязали покинуть страну, если их учебные заведения переходили на удаленную форму обучения.

Причиной для смены решения послужили восемь федеральных исков и протесты сотен университетов. Об этом сообщает AP.

Во время слушаний федерального иска, инициированного Гарвардским университетом и MIT, в Бостоне, окружная судья Аллисон Барро заявила, что иммиграционные службы согласились отозвать директиву Белого Дома от 6 июля.

Информацию также подтвердил юридический представитель Департамента внутренней безопасности и Службы миграционного и таможенного контроля.

Как сообщалось ранее, из-за пандемии большинство учебных заведений США намерены перейти на удаленную форму обучения. Из-за этого администрация Трампа решила обязать приезжих студентов покинуть страну, если у них нет лекций непосредственно в кампусах университетов. 6 июля иммиграционная и таможенная полиция США объявила о новых требованиях к продолжению и выдачи новых учебных виз для иностранных студентов.

Решение вызвало волну критики среди учебных заведений США, среди которых Гарвард и MIT.