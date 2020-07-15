"Депортация студентов": у Трампа решили отозвать резонансное правило

Причиной для смены решения послужили восемь федеральных исков и протесты сотен университетов. Об этом сообщает AP.
Во время слушаний федерального иска, инициированного Гарвардским университетом и MIT, в Бостоне, окружная судья Аллисон Барро заявила, что иммиграционные службы согласились отозвать директиву Белого Дома от 6 июля.
Информацию также подтвердил юридический представитель Департамента внутренней безопасности и Службы миграционного и таможенного контроля.
Как сообщалось ранее, из-за пандемии большинство учебных заведений США намерены перейти на удаленную форму обучения. Из-за этого администрация Трампа решила обязать приезжих студентов покинуть страну, если у них нет лекций непосредственно в кампусах университетов. 6 июля иммиграционная и таможенная полиция США объявила о новых требованиях к продолжению и выдачи новых учебных виз для иностранных студентов.
Решение вызвало волну критики среди учебных заведений США, среди которых Гарвард и MIT.