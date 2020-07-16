США могут запретить въезд в страну 92 миллионам граждан Китая и их семьям

В Белом доме рассматривают возможность введения запрета на посещение Штатов членами Коммунистической партии КНР и их семьям. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает The New York Times.

По данным источников издания, администрация Трампа также изучает возможность аннулировать визы членов правящей партии Китая и их родственников, которые уже находятся в США. Кроме того, планируется ограничить въезд для военнослужащих Народно-освободительной армии КНР (НОАК) и руководителям госпредприятий.

Газета отмечает, что выполнение данных предложений будет совсем непростым, так как Коммунистическая партия Китая насчитывает 92 миллиона членов.

Также сообщается, что в 2018 году в США въехало почти 3 миллиона граждан КНР и американские власти не знают места нахождения большинства из них.

Согласно данным газеты, предложения внесены в проект указа Трампа об иммиграции и гражданстве (Immigration and Nationality Act), на данном этапе документ находится на стадии разработки.

В среду глава Государственного департамента Майк Помпео объявил о введении односторонних санкций в отношении сотрудников технологических компаний, причастных к нарушениям прав человека.

В своем заявлении Помео отметил, что, исходя из положений Закона об иммиграции и гражданстве, человеку въезд в США запрещен, если есть основания считать, что это "потенциально может иметь серьезные неблагоприятные внешнеполитические последствия".