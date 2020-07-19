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Выборы в США: Байден опережает Трампа по популярности

Выборы в США: Байден опережает Трампа по популярности
Обновлено 19:31 Сегодня Телеграф УНН
Действующий президент США Дональд Трамп уступает по популярности бывшему вице-президенту Джо Байдену. Об этом свидетельствует результат ряда опросов.

Опрос, организованный Washington Post и ABC News, показал, что Байден опередил Трампа на 15 процентных пунктов. 

Согласно данным опроса, 55% избирателей выражают симпатию Байдену, в то время, как за действующего главу Белого дома готовы отдать голоса лишь 40%.  

Также результат показал, что лишь 39% жителей США одобряют деятельность Трампа на посту президента, 57%, наоборот, неодобрительно относятся к действиям действующего президента.  

Отмечается, что в марте действия Трампа одобряли 48% американцев. 

Большинство американцев указали, что более доверяют Байдену в вопросах борьбы с COVID-19, борьбы с преступностью, ситуацией с безопасностью и межрасовыми отношениями. Единственная категория, где Трамп смог обойти оппонента - вопросы экономики.  

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В свою очередь, телеканал Fox News организовал свой опрос, но и там Байден оказался лидером. Однако согласно его данным за Байдена готовы проголосовать только 49% избирателей, в то время, как поддержку Трампу высказали 41% опрошенных. 

Выборы в США запланированы на 3 ноября этого года

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США, Джо Байден, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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