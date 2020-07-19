Борьба за президентское кресло: Канье Уэст проведет первое предвыборное мероприятие

Рэпер Канье Уэст планирует провести первое мероприятие в рамках президентской гонки в США.

Знаменитый рэпер Канье Уэст готовит свое первое предвыборное мероприятие.

Об этом говорится в документе, которое попало в руки журналистам издания Politico.

Отмечается, что мероприятие проведут в центре Exquis в городе Норт-Чарлстон с участием предварительно зарегистрированных гостей.

Всех участников предупредили о важности ношения защитной маски и соблюдения социальной дистанции.

В субботу, 4 июля, Уэст объявил о намерениях побороться за президентское кресло США.

На эту новость отреагировали множество знаменитостей и политиков. Среди них - Кэти Перри и Дональд Трамп. Одна из самых успешных артисток мира не стала скрывать, что это полнейший бред и на президентских выборах в США 2020 года репера поддерживать не будет. Трамп в свою очередь написал твит: "Это [стать президентом - ред.] ему не будет сложно. Коррумпированный Джо не сделал ничего хорошего для чернокожих".

При этом Уэста поддержал глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

15 июля избирком штата Оклахома обнародовал данные, свидетельствующие о том, что Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США.