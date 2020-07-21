В Конгрессе США проголосвали за усиление санкций против российских газопроводов

Палата представителей Конгресса США приняла поправки об ужесточении санкций относительно российских газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток" в законопроект об оборонном бюджете Штатов на следующий финансовый год, который начнется с 1 октября.

Трансляция процесса голосования показывалась на сайте Палаты представителей.

Данная инициатива нацелена на ужесточение уже введенных против газопроводов санкций США. Так в конце декабря 2019 года президент Дональд Трамп поставил свою подпись под документом о финансировании военного бюджета на текущий финансовый год, в котором имелось положение с требованием о введении санкций против "Северного потока 2" и "Турецкого потока".

В нынешней поправке вводятся ограничения против иностранных компаний и лиц, содействующих продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков, принимающих участие в реализации этих двух газопроводов.

Санкции против газопроводов прохладно встретили в ЕС. Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель "твердо выступил против" введения односторонних санкций и угроз их применения со стороны Соединенных Штатов.

В настоящее время строительство "Северного потока 2" заморожено из-за введенных США санкций против европейских подрядчиков. Санкции подразумевают запрет на въезд в Штаты представителей этих компаний и замораживание их активов на территории страны. они вступили в силу в декабре 2019 года.

Тем не менее, в России убеждены, что газопровод будет закончен до конца этого года и допускают привлечение к строительству судна "Академик Черский".