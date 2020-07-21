Рейтинг Forbes: Илон Маск впервые вошел в число богатейших людей планеты

Глава компаний Tesla и SpaceX, американец Илон Маск впервые попал в пятерку богатейших людей планеты по версии журнала Forbes.

Журнал оценил состояние Маска в 74,2 миллиарда долларов США, с этим показателем он занимает пятую строку в списке богатейших людей планеты.

Таким образом Маск "вытеснил" с этой позиции бывшего главу Microsoft Стива Балмера, его состояние оценивается в $72,2 млрд.

49-летний Илон Маск все еще уступает главе Facebook Марку Цукербергу, владеющего $90,3 миллиардами.

Первую тройку в списке богатейших людей мира занимают:

основатель Microsoft Билл Гейтс (113,4 млрд долларов);

генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно (113,8 млрд долларов);

глава корпорации Amazon Джефф Безос (189 млрд долларов).

Безос держит первенство в списке на протяжении трех лет.

Маск основал компанию Tesla в 2003 году. Изначально компания носила название Tesla Motors, но затем оно было сокращено до Tesla.

Компания сначала специализировалась на производстве электромобилей, но позже ассортимент производимой продукции расширился, ныне Tesla также производит солнечные батареи и другие энергонакопительные системы.

Помимо Tesla, Маск также является создателем компании SpaceX, занимающейся деятельностью в космической сфере, Neuralink, разрабатывающей в том числе интерфейс "человек - компьютер", а также The Boring Company, занимающейся инфраструктурой и прокладкой тоннелей.