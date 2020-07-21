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Рейтинг Forbes: Илон Маск впервые вошел в число богатейших людей планеты

Рейтинг Forbes: Илон Маск впервые вошел в число богатейших людей планеты
Обновлено 06:57 Сегодня Телеграф
Глава компаний Tesla и SpaceX, американец Илон Маск впервые попал в пятерку богатейших людей планеты по версии журнала Forbes.

Журнал оценил состояние Маска в 74,2 миллиарда долларов США, с этим показателем он занимает пятую строку в списке богатейших людей планеты. 

Таким образом Маск "вытеснил" с этой позиции бывшего главу Microsoft Стива Балмера, его состояние оценивается в $72,2 млрд.

49-летний Илон Маск все еще уступает главе Facebook Марку Цукербергу, владеющего $90,3 миллиардами. 

Первую тройку в списке богатейших людей мира занимают:

  • основатель Microsoft Билл Гейтс (113,4 млрд долларов);
  • генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно (113,8 млрд долларов); 
  • глава корпорации Amazon Джефф Безос (189 млрд долларов).

Безос держит первенство в списке на протяжении трех лет.  

Маск основал компанию Tesla в 2003 году. Изначально компания носила название Tesla Motors, но затем оно было сокращено до Tesla. 

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Компания сначала специализировалась на производстве электромобилей, но позже ассортимент производимой продукции расширился, ныне Tesla также производит солнечные батареи и другие энергонакопительные системы. 

Помимо Tesla, Маск также является создателем компании SpaceX, занимающейся деятельностью в космической сфере, Neuralink, разрабатывающей в том числе интерфейс "человек - компьютер", а также The Boring Company, занимающейся инфраструктурой и прокладкой тоннелей.

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Forbes, Tesla, SpaceX, Илон Маск.

Автор:

Телеграф
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