В США задумались о создании "антикитайской коалиции"

Глава Государственного департамента США Майк Помпео во время визита в Европу обвинил Китай в использовании пандемии COVID-19 для продвижения своих интересов и заявил о намерении создать международную коалицию для противодействия Пекину. Сообщает "Радио Свобода".

Такое заявление прозвучало после переговоров с премьером Великобритании Борисом Джонсоном и главой МИД Домиником Раабом в Лондоне 21 июля.

Это произошло на фоне недавнего обострения в отношениях между Вашингтоном и Пекином. США обвиняют Китай в сокрытии данных о распространении коронавируса, нарушении прав человека и кибер-пиратстве.

Глава Госдепа призвал все страны, "понимающие и ценящие демократию и свободу", признать опасность, которую представляет Китай.

"Мы надеемся, что сможем создать коалицию, которая понимает это", - заявил Помпео.

Он также назвал переговоры с Джонсоном "конструктивными" и отметил, что речь шла об использовании китайских технологий мобильной связи, а также о ситуации в Гонконге.

Незадолго до визита Помпео, Лондон принял решении о недопуске китайской Huawei к разворачивании 5G-сети в стране. До этого США неоднократно призывали Британию и другие страны мира к принятию такого решения.

В начале 2018 года США ввели пошлины на ряд китайских товаров, заявив что Пекин подрывает позиции американских производителей. Власти КНР предприняли зеркальный ответ, что и послужило стартом так называемой "торговой войны".

После ряда переговоров, власти двух стран договорились об урегулировании ситуации, но окончательное решение было отложено из-за пандемии коронавируса.

Напряженность в отношениях между двумя странами лишь возросла после того, как Китай принял закон "О национальной безопасности", действие которого распространяется и на территорию Гонконга, чем, по мнению ряда стран мира, подрывает принцип "Одна страна - две системы".