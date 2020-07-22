Скачать
Среда, 22.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Захват заложников в Луцке: в сети появилось видео задержания террориста
Захват заложников в Луцке: в сети появилось видео задержания террориста
В США задумались о создании "антикитайской коалиции"
В США задумались о создании "антикитайской коалиции"
СМИ: Суркис планирует пригласить иностранца на пост тренера Динамо
СМИ: Суркис планирует пригласить иностранца на пост тренера Динамо
СМИ: "Довод" Кристофера Нолана все же попадет в мировой прокат в 2020 году
СМИ: "Довод" Кристофера Нолана все же попадет в мировой прокат в 2020 году

В США задумались о создании "антикитайской коалиции"

В США задумались о создании "антикитайской коалиции"
Обновлено 05:49 Сегодня Телеграф
Глава Государственного департамента США Майк Помпео во время визита в Европу обвинил Китай в использовании пандемии COVID-19 для продвижения своих интересов и заявил о намерении создать международную коалицию для противодействия Пекину. Сообщает "Радио Свобода".

Такое заявление прозвучало после переговоров с премьером Великобритании Борисом Джонсоном и главой МИД Домиником Раабом в Лондоне 21 июля.

Это произошло на фоне недавнего обострения в отношениях между Вашингтоном и Пекином. США обвиняют Китай в сокрытии данных о распространении коронавируса, нарушении прав человека и кибер-пиратстве. 

Глава Госдепа призвал все страны, "понимающие и ценящие демократию и свободу", признать опасность, которую представляет Китай. 

"Мы надеемся, что сможем создать коалицию, которая понимает это", - заявил Помпео. 

Он также назвал переговоры с Джонсоном "конструктивными" и отметил, что речь шла об использовании китайских технологий мобильной связи, а также о ситуации в Гонконге. 

Незадолго до визита Помпео, Лондон принял решении о недопуске китайской Huawei к разворачивании 5G-сети в стране. До этого США неоднократно призывали Британию и другие страны мира к принятию такого решения. 

В начале 2018 года США ввели пошлины на ряд китайских товаров, заявив что Пекин подрывает позиции американских производителей. Власти КНР предприняли зеркальный ответ, что и послужило стартом так называемой "торговой войны". 

После ряда переговоров, власти двух стран договорились об урегулировании ситуации, но окончательное решение было отложено из-за пандемии коронавируса. 

Напряженность в отношениях между двумя странами лишь возросла после того, как Китай принял закон "О национальной безопасности", действие которого распространяется и на территорию Гонконга, чем, по мнению ряда стран мира, подрывает принцип "Одна страна - две системы". 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, США, Великобритания, Борис Джонсон, Майк Помпео.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ: "Луцкий террорист" поставил ультиматум и дал полчаса на выполнение его требований
02 Путин должен быть отстранен: в Хабаровске люди вышли на протест
03 Места для терорризма в Украине нет: Зеленский поприветствовал освобождение заложников
04 "Луцкий террорист" позволил передать заложникам воду
05 СБУ: "Луцкий тероррист" отпустил заложников и сдался правоохранителям
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В &quot;Борисполе&quot; теперь можно предъявить паспорт через приложение &quot;Дія&quot;
В "Борисполе" теперь можно предъявить паспорт через приложение "Дія"
Зеленский о переговорах с мужчиной, взявшим заложников в Луцке: Мы говорили где-то 7-10 минут
Зеленский о переговорах с мужчиной, взявшим заложников в Луцке: Мы говорили где-то 7-10 минут
В РФ на выборах будут голосовать три дня - приняли закон
В РФ на выборах будут голосовать три дня - приняли закон
Рецепт дня: Мороженое &quot;Cникерс&quot;
Рецепт дня: Мороженое "Cникерс"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь