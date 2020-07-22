Трамп о ситуации с COVID-19: Возможно, станет еще хуже до того, как произойдет улучшение

Президент США Дональд Трамп допустил, что до улучшения ситуации с COVID-19 в стране она может усугубиться еще более. Такое мнение он высказал во время брифинга в Белом доме.

"К сожалению, возможно, станет еще хуже до того, как произойдет улучшение", - так прокомментировал Трамп ситуацию с коронавирусом в США.

Он добавил, что некоторые штаты борются с эпидемией более эффективно, чем другие.

Также президент призвал американцев надеть маски. Он признал, что это защитное средство дает положительный результат и что сейчас американцам "нужно все, что мы только можем достать" для сдерживания распространения инфекции.

Отметим, что сам Трамп лишь однажды появился в маске на публике. Он объясняет, что его, равно как многих сотрудников Белого дома, настолько часто тестируют на коронавирус, что необходимости в масках практически нет.

США держат мировое "лидерство", как по числу инфицированных, так и по числу умерших от COVID-19. Согласно данным сайта Worldometer в стране было зарегистрировано более 4 миллионов случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из них 144,7 тысяч умерли от осложнений болезни. В то же время 1,88 миллиона человек выздоровели.