Криминальный Чикаго: в результате стрельбы пострадали 14 человек

Об этом заявил заместитель начальника городской полиции Эрик Картер, соответствующие заявление есть на странице в Facebook чикагской полиции.
Изначально сообщалось об девяти пострадавших.
Проезжая в автомобиле, злоумышленники начали стрелять по людям, которые собрались для похорон около одного из домов. В ответ собравшиеся начали тоже стрелять, после чего подозреваемые бросили машину и скрылись. Полиция задержала одного, ведутся поиски остальных.
Стоит отметить, что в последние время в Чикаго ухудшилась криминальная обстановка. Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с криминалом в мегаполисе хуже, чем в Афганистане. Обвинил в этом городские власти, представляющие демократы.
В связи со всплеском преступности в городе министерство внутренней безопасности объявило о намерении направить в Чикаго федеральных агентов.
Как сообщалось, вчера, 21 июля в Вашингтоне произошла стрельба, один раненый скончался, еще восемь госпитализированы.