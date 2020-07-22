Коронавирус: в США начались финальные испытания двух вакцин

Глава Белого дома сообщил, что в США испытания двух вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 находятся на финальной стадии.

В ближайшее время последние испытанию пройдут еще четыре вакцины.

"У двух экспериментальных вакцин начинается финальная стадия клинических испытаний - это было достигнуто в рекордные сроки", - сказал президент США.

Трамп отметил, что ранее на разработку вакцин уходили целые годы. Власти США ставят перед собой цель не взять под контроль эпидемию, а покончить с ней, поэтому разработка вакцин остается приоритетом.

И если только какая-либо вакцина получит одобрение, она тут же станет доступной.

Напомним, Штаты занимают первое место в мире по больным коронавирусом. С начала пандемии на COVID-19 заболели более 4 миллионов американцев. Свыше 144 тысяч человек умерли от осложнений болезни, почти 2 миллиона выздоровели.