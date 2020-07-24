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"Могут сбивать спутники": США заявили, что Россия провела испытания космического оружия

"Могут сбивать спутники": США заявили, что Россия провела испытания космического оружия
Обновлено 10:48 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Космическое командования США обвинило Россию в испытании оружия на околоземной орбите. 15 июля Россия испытала спутник "Космос-2543", от которого отделился некий объект.

Что это был за объект в заявлении не указывается, но подчеркивается, что США располагают доказательствами того, что это были испытания оружия.

Соответствующие заявление сделали в Космическом командовании США.

Отмечается, что испытания проходили рядом с правительственным спутником США.

"Это еще одно свидетельство продолжающихся усилий России по разработке и испытанию систем космического базирования, а также по применению оружия, которое, в соответствии с опубликованной Кремлем военной доктриной, ставит под угрозу космические активы США и наших союзников", -  заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Рэймонд.

В ведомстве подчеркнули, что испытания на прошлой неделе являются еще одним примером того, что угрозы для США и союзных космических систем реальны, серьезны и постепенно возрастают, а разработка и испытания орбитального оружия в России подчеркивают важность создания Космических сил США в качестве новой ветви вооруженных сил. Все космические державы заинтересованы и несут ответственность за создание условий для безопасной, стабильной и оперативно устойчивой космической среды.

В Минобороны Великобритании выступили с аналогичными обвинениями в адрес Кремля.

Стоит отметить, что Россию уже не раз обвиняли в нарушении проведении испытаний в космосе. 

В последние время, ведущие страны мира активно разрабатывают космическое оружие, а в НАТО готовятся признать космос средой ведения войны.

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Все по теме:

США, Россия, Спутники, Космические войска.

Автор:

Телеграф
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