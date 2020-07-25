Трансгендерный подросток приговорен к пожизненному заключению за стрельбу в США

17-летнего трансгендерного подростка приговорили к пожизненному заключению за смертельную стрельбу в американской школе. Об этом сообщает ABC-News.

Алек Маккинни признался, что на этот поступок его подтолкнули постоянные издевательства относительно его гендерной идентичности со стороны школьников.

Маккинни и его сообщник 19-летний Девон Эриксон 7 мая 2019 года открыли стрельбу в учебном заведении на юге от Денвера. В ходе инцидента восемь учеников получили ранения, а 18-летний учащийся, пытавшийся их остановить, был убит.

Согласно показаниям, данным при аресте, Маккинни рассказал, что искал школьников, которые "всегда смеялись над ним", "ненавидели его" и говорили, что "он отвратителен в своих попытках показаться парнем".

Алек Маккинни

Маккинни впервые после стрельбы выступил публично, он зачитал 22-минутное заявление, в котором взял на себя ответственность и принес извинения каждому из пострадавших.

"Я убил их невинность. Я убил их амбиции. И я убил их чувство безопасности. Ужас, который я вызвал, действительно слишком велик для любого", - сказал Маккинни.