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Трансгендерный подросток приговорен к пожизненному заключению за стрельбу в США

Трансгендерный подросток приговорен к пожизненному заключению за стрельбу в США
Обновлено 18:27 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
17-летнего трансгендерного подростка приговорили к пожизненному заключению за смертельную стрельбу в американской школе. Об этом сообщает ABC-News.

Алек Маккинни признался, что на этот поступок его подтолкнули постоянные издевательства относительно его гендерной идентичности со стороны школьников.  

Маккинни и его сообщник 19-летний Девон Эриксон 7 мая 2019 года открыли стрельбу в учебном заведении на юге от Денвера. В ходе инцидента восемь учеников получили ранения, а 18-летний учащийся, пытавшийся их остановить, был убит. 

Согласно показаниям, данным при аресте, Маккинни рассказал, что искал школьников, которые "всегда смеялись над ним", "ненавидели его" и говорили, что "он отвратителен в своих попытках показаться парнем". 

Алек Маккинни

Алек Маккинни 

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Маккинни впервые после стрельбы выступил публично, он зачитал 22-минутное заявление, в котором взял на себя ответственность и принес извинения каждому из пострадавших.  

"Я убил их невинность. Я убил их амбиции. И я убил их чувство безопасности. Ужас, который я вызвал, действительно слишком велик для любого", - сказал Маккинни. 

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США, Стрельба, Буллинг.

Автор:

Телеграф
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