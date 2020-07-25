Стихия уже близко: по Техасу в субботу ударит первый в 2020 году ураган - "Ханна"

В Национальном ураганном центре США предупредили о том, что в субботу на штат Техас обрушится первый в этом году ураган. Об этом сообщили в CBC News.

Стихия двигается со скоростью в 120 км в час. Вероятно он принесет с собой обильные дожди, сильные ветры, штормовые волны, не исключают и торнадо.

По информации канала, ураган обрушится на штат после полудня либо вечером.

Метеорологи предупредили, что ночью на воскресенье могут выпасть от 152 до 300 мм осадков.

Сам ураган "Ханна" возник в Атлантическом океане как тропический шторм, а потом усилился до урагана.

Но это только один из 3 крупных тропических штормов, о которых сообщили в ураганном центре США.

Второй тропический шторм под названием "Гонсало" подходит к Карибскому бассейну. Он движется со скоростью 28 км в час на запад. Во время шторма может выпасть от 25 до 76 мм осадков. Вероятно, что в ночь на понедельник он рассеется.

Ранее, в Бангладеш из-за наводнений 1,5 миллиона людей лишились своих домов. Стране грозит продовольственная катастрофа.