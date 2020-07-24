Бангладеш потерпает от наводнений: треть страны ушла под воду

В Бангладеш из-за наводнений 1,5 миллиона людей лишились своих домов. Стране грозит продовольственная катастрофа.

Из-за обильных муссонных дождей в Бангладеш начались наводнения, в результате чего пострадали почти 3 миллиона жителей. Дожди разрушили дома, затопили посевы, в стране царит хаос и угрожает продовольственный кризис.

Из-за затопленных домохозяйств и пандемии коронавируса в стране остановились продовольственные поставки. Ситуация ухудшается еще и водой, которая прибывает из Индии, так как там тоже бушуют ливни.

Наводнение началось еще в мае с приходом муссонных дождей. Затопленной оказалась третья часть Бангладеш. В стране считают это наводнение сильнейшим с 1988 года, тогда в результате стихии погибли полмиллиона человек.

Как сообщалось, во Вьетнаме в результате сильных дождей и оползней погибли пять человек. В Индонезии жители также страдают от наводнений и оползне, там погибли уже 36 человек.

Напомним, в июне Украина также потерпала от ливней. На западе за два дня выпало более двух месячных норм осадков. такого не было два десятилентия.