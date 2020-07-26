Протесты в Луисвилле: как минимум три человека пострадали во время стрельбы

Акции с требованиями справедливости и правосудия в деле о гибели 26-летней темнокожей американки Бреонны Тейлор от рук полицейских в Луисвилле проходит в городе в субботу.
Инцидент со стрельбой произошел в городском парке около 13:00 (20:00 по киевскому времени).
По словам полиции, пострадавшие и участники происшествия являются членами радикального вооруженного формирования.
Пострадавшие были доставлены в местную больницу.
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.