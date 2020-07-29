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США ввели санкции против двух финансистов ИГИЛ

США ввели санкции против двух финансистов ИГИЛ
07:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook
В Минфине США объявили о введении санкций против двух лиц, которые обеспечивали скрытое финансирование ИГИЛ через свои учреждения в Сирии и Турции. Об этом заявили в официальном сообщении ведомства.

"Офис контроля за иностранными активами Минфина США (OFAC) сегодня ввело санкции против двух финансовых посредников "ИГ", которые действуют в соответствии в Сирии и Турции с целью оказания финансовой поддержки ИГ", - отметили в Минфине. 

Как уточняется, эти лица обеспечивали финансовую помощь, материальную и технологическую поддержку, а также поставки товаров и услуг ячейкам ИГ в регионе. 

Оба фигуранта были связаны с сетью финансового эмира ИГ Фавази Мухаммада Джубайр аль-Рави, против которого были введены санкции Минфина США еще в 2016 году.

"С того времени Минфин продолжает отслеживать других членов сети аль-Рави и ассоциированных с ним учреждений, обеспечивающих критически необходимую для ИГ финансовую и материально-техническую поддержку.

При этом отмечается, что Минфин приурочил введение новых санкций до встречи Группы по противодействию финансирования ИГ. Группа объединяет более 60 стран и международных организаций и играет ключевую роль в препятствовании доступу ИГ к мировой финансовой системе.

Ранее, Соединенные Штаты Америки, планируют организовать крупные поставки вакцины от COVID-19 не только на своей территории, но и за рубежом. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

Также сообщалось, что глава Государственного департамента США Майк Помпео заявил, что Китай продвигает свои интересы, работая с Демократической партией США.

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США, ИГ.

Автор:

Телеграф
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