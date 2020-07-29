"Продвигают свои интересы": Помпео обвинил Китай в поддержке Демократической партии

Глава Государственного департамента США Майк Помпео заявил, что Китай продвигает свои интересы, работая с Демократической партией США.

"Представители Китая, приезжая сюда, постоянно ведут переговоры с демократами. Они продвигают свои интересы, ведя переговоры с демократами на Капитолийском холме (Конгресс США, - ред.)", - заявил Помпео во время пресс-конференции.

По его словам, американским дипломатам также хотелось бы иметь возможность "пообщаться со всем народом Китая".

"Мы хотим, чтобы была свобода слова, открытость, иметь возможность работать в Штатах с теми, кто не согласен с администрацией. Ведь так работает демократия", - заявил Помпео.

Как известно глава Белого дома Дональд Трамп многократно обвинял КНР в поддержке своего основного соперника в гонке за президентское кресло, демократа Джо Байдена.

Напряженность в отношениях между двумя странами возросла после того, как Китай принял закон "О национальной безопасности", действие которого распространяется и на территорию Гонконга, чем, по мнению ряда стран мира, подрывает принцип "Одна страна - две системы".

Трамп ранее в июле заявил, что подписал закон "Об автономии Гонконга", предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, "ограничивших свободы" этого автономного района КНР.

В свою очередь Китай до этого объявил о мерах в отношении трех американских чиновников и посла США по религиозным свободам в ответ на введение Вашингтоном санкций против китайских чиновников из Синьцзян-Уйгурского автономного района. Под действие санкций попали сенаторы Марко Рубио, Тэд Круз, конгрессмен Крис Смит, а также к посол США по религиозным свободам Сэм Браунбэк.