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Сенатор США о выводе войск из Германии: Трамп выплачивает задолженность Путину

Сенатор США о выводе войск из Германии: Трамп выплачивает задолженность Путину
Обновлено 06:08 Сегодня Телеграф
Член комитета по международным делам сената США Боб Менендес (Демократическая партия) призвал Сенат заблокировать решение администрации Дональда Трампа о выводе войск из Германии.

"Должно быть шампанское сегодня вечером будет литься рекой в Кремле. Решение администрации Трампа о выводе войск из Германии является не только прямым оскорблением одного из самых близких наших союзников, но и ослабит усилия Штатов по противодействию российской агрессии в Европе", - приводит слова Менендеса сайт Сената. 

Он отметил, что госпиталь в Ландштуле является важной платформой для спасательной и медицинской помощи военнослужащим, он поддерживает присутствие США в Восточной Европе и безопасность на Ближнем Востоке и Африке. По его словам воссоздать аналогичную платформу в другом месте будет очень непросто. 

Он также призвал Сенат заблокировать этот шаг Трампа. 

"Почти ежедневно президент Трамп выплачивает задолженность президенту Путину, который поддержал его выборы 2016 года. Вчера он признался, что не поднял тему наград Талибану за убийство войск США в разговоре с Владимиром Путиным. И сегодня он выводит войска из Германии", - добавил он. 

Согласно ранее обнародованному сообщению Пентагона, из 35 тысяч военнослужащих в Германии, 6400 вернутся в США еще 5600 распределят по базам в других странах НАТО в Европе

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Все по теме:

Германия, США, Дональд Трамп, Боб Менендес.

Автор:

Телеграф
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