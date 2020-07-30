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Против сына Асада США ввели новые санкции

Против сына Асада США ввели новые санкции
Обновлено 10:42 Сегодня Телеграф Укринформ
Также США ввели санкции против бизнеса, приближенного к Асаду.

Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Минфина США объявил о введении санкций против сирийского бизнесмена, а также девяти компаний, которые являются близкими бизнес-партнерами режима Башара Асада в Сирии.

Об этом говорится в официальном сообщении Министерства финансов США, размещенном в среду.

"Коррумпированные сирийские бизнесмены поддерживают существование спекуляционных схем режима и без какого-либо зазрения совести получают прибыли от его злодеяний, таких как осада города Хама в июле 2011 года или бомбардировки Маарата аль-Нумана в июле 2019 года", - подчеркнули в американском ведомстве.

При этом отмечается, что приближенные Башара Асада партнеры помогают ему в уничтожении экономики Сирии. Кроме того, они тратят десятки миллионов долларов ежемесячно, которые режим использует для продолжения войны против сирийского народа, а не обеспечение основных потребностей людей.

Как уточнили в Минфине США, в списке санкций оказались сирийские бизнесмены, которые имеют правительственные контракты от режима Асада и обеспечивают ему прибыль от торгового, гостиничного, туристического и других видов бизнеса.

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"Сегодняшние действия расширяют ограничения против сирийского режима, введенные Европейским Союзом, а также подтверждающие обязательства правительства США повышать цену для тех, кто обеспечивает доходы режима Асада", - подчеркнули в Минфине США.

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Все по теме:

США, Санкции, Башар Асад.

Автор:

Телеграф
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