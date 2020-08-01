Крупнейшая кибератака на Twitter: хакером оказался 17-летний подросток

Полиция штата Флорида задержала 17-летнего подростка Грэма Кларка, которого обвиняют во взломе аккаунтов ряда знаменитостей и политических деятелей в соцсети Twitter.

Как сообщает The New York Times подростку предъявлены обвинения по 30 пунктам. Судить его будут как совершеннолетнего.

Следователи сообщили, что у Кларка было двое сообщников: 19-летний Мэйсон Шеппард из Британии и 22-летний Нима Фазели из Флориды.

Напомним, Twitter подвергся одной из крупнейших хакерских атак в своей истории около полуночи с 15 на 16 июля.

На аккаунтах крупных компаний и знаменитостей с миллионами подписчиков появились записи с предложением отправить любую сумму в биткоинах на указанный счет и получить обратно в два раза больше.