Крупнейшая кибератака на Twitter: хакером оказался 17-летний подросток

Как сообщает The New York Times подростку предъявлены обвинения по 30 пунктам. Судить его будут как совершеннолетнего.
Следователи сообщили, что у Кларка было двое сообщников: 19-летний Мэйсон Шеппард из Британии и 22-летний Нима Фазели из Флориды.
Напомним, Twitter подвергся одной из крупнейших хакерских атак в своей истории около полуночи с 15 на 16 июля.
На аккаунтах крупных компаний и знаменитостей с миллионами подписчиков появились записи с предложением отправить любую сумму в биткоинах на указанный счет и получить обратно в два раза больше.
Среди взломанных аккаунтов оказались профили Барака Обамы, Билла Гейтса, Илона Маска, Джеффа Безоса, Канье Уэста, Джо Байдена, Apple и Uber. Аккаунты с такими записями Twitter практически сразу блокировал.