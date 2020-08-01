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Крупнейшая кибератака на Twitter: хакером оказался 17-летний подросток

Крупнейшая кибератака на Twitter: хакером оказался 17-летний подросток
Обновлено 17:57 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Полиция штата Флорида задержала 17-летнего подростка Грэма Кларка, которого обвиняют во взломе аккаунтов ряда знаменитостей и политических деятелей в соцсети Twitter.

Как сообщает The New York Times подростку предъявлены обвинения по 30 пунктам. Судить его будут как совершеннолетнего.

Graham Clark

Следователи сообщили, что у Кларка было двое сообщников: 19-летний Мэйсон Шеппард из Британии и 22-летний Нима Фазели из Флориды.  

Напомним, Twitter подвергся одной из крупнейших хакерских атак в своей истории около полуночи с 15 на 16 июля.

На аккаунтах крупных компаний и знаменитостей с миллионами подписчиков появились записи с предложением отправить любую сумму в биткоинах на указанный счет и получить обратно в два раза больше.

Среди взломанных аккаунтов оказались профили Барака Обамы, Билла Гейтса, Илона Маска, Джеффа Безоса, Канье Уэста, Джо Байдена, Apple и Uber. Аккаунты с такими записями Twitter практически сразу блокировал.

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Все по теме:

Хакер, Кибератака, Twitter.

Автор:

Телеграф
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