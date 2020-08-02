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"Вполне вероятно, что город больше никогда не сможет голосовать": США призывают не отменять выборы в Гонконге

"Вполне вероятно, что город больше никогда не сможет голосовать": США призывают не отменять выборы в Гонконге
Обновлено 16:28 Сегодня Телеграф
США осудили решение властей Гонконга на год отложить запланированные на 6 сентября выборы в Законодательный совет (парламент). Об этом говорится в сообщении Госдепа.

"Нет никаких веских оснований для столь длительной задержки. Вполне вероятно, что Гонконг больше никогда не сможет голосовать - ни за что, ни за кого", - сказано в сообщении.

В Госдепе отмечают, что данным действием Китай показывает, что не намерен исполнять обязанности, возложенные Китайско-британской совместной декларацией об автономии Гонконга.  

"На протяжении десятилетий жители Гонконга неоднократно демонстрировали свое желание и способность проводить свободные и честные выборы. Мы призываем власти Гонконга пересмотреть свое решение. Выборы должны быть проведены как можно ближе к дате 6 сентября и таким образом, чтобы отражать волю и настроения народа Гонконга. Если этого не случится, то, к сожалению, Гонконг продолжит свое движение к превращению в еще один коммунистический город в Китае", - считают в США. 

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Отметим, что декларация, которую Британия и Китай подписали в 1984 году, закрепляет автономный статус Гонконга до 2047 года.

Тем не менее, 30 июня Китай принял закон "о национальной безопасности", действие которого распространяется и на Гонконг. Таким образом КНР получила возможность создать специальные органы государственной безопасности, которые действуют вне юрисдикции властей Гонконга.

Данный закон вызвал критику со стороны ряда стран. По их мнению это является нарушением принципа "одна страна - две системы".

 

 

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Все по теме:

Китай, США, Гонконг, Госдеп США.

Автор:

Телеграф
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